09 Eylül
Azerbaycan-Ukrayna
19:00
09 Eylül
Ermenistan-İrlanda
19:00
09 Eylül
Macaristan-Portekiz
21:45
09 Eylül
Arnavutluk-Letonya
21:45
09 Eylül
Sırbistan-İngiltere
21:45
09 Eylül
Norveç-Moldova
21:45
09 Eylül
Güney Kıbrıs-Romanya
21:45
09 Eylül
Bosna Hersek-Avusturya
21:45
09 Eylül
Fransa-İzlanda
21:45
09 Eylül
Güney Afrika-Nijerya
19:00
09 Eylül
Kongo D. Cumhuriyeti-Senegal
19:00
09 Eylül
Burkina Faso-Mısır
19:00
09 Eylül
Gabon-Fildişi Sahili
22:00
10 Eylül
Ekvador-Arjantin
02:00
10 Eylül
Venezuela-Kolombiya
02:30
10 Eylül
Bolivya-Brezilya
02:30
10 Eylül
Şili-Uruguay
02:30
10 Eylül
Peru-Paraguay
02:30

Fenerbahçe, ayrılığı açıkladı: Djiku

Fenerbahçe, Alexander Djiku'nun Spartak Moskova'ya transfer olduğunu açıkladı.

09 Eylül 2025 11:05
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA


Fenerbahçe Kulübü, Ganalı savunma oyuncusu Alexander Djiku'nun Rusya ekibi Spartak Moskova'ya transfer olduğunu duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, oyuncumuz Alexander Djiku'nun transferi konusunda Rusya ligi takımlarından Spartak Moskova ile anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza bugüne kadar gösterdiği emekleri için teşekkür eder başarılı bir kariyer dileriz." denildi.

Fenerbahçe'nin 2023 yılında 3+1 yıllığına kadrosuna kattığı 31 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 38 maçta forma giydi.


DJIKU'NUN KARİYERİ

Djiku futbol kariyerine Fransa ekiplerinden Bastia altyapısında başladı. A takımla 52 maçta görev alan Ganalı futbolcu 5 sezon bulunduğu kulüpte 1 gol kaydetti.

2017-18 sezonunda Caen'e transfer olan tecrübeli stoper, burada geçirdiği 2 yılda 68 maça çıktı ve takımına 1 gol katkısı verdi.

2019 yılının Temmuz ayında Strasbourg, 31 yaşındaki futbolcuyu transfer etti. Djiku, Fransız ekibinde 127 maça çıkarken 4 kez rakip fileleri sarstı.

10 Temmuz 2023'te bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye katılan Alexander Djiku, sarı-lacivertli formayı 75 kez terletti, takımına 4 golün yanında 1 de asist katkısı sağladı.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
