Fenerbahçe, ayrılığı açıkladı: Djiku

Fenerbahçe Kulübü, Ganalı savunma oyuncusu Alexander Djiku'nun Rusya ekibi Spartak Moskova'ya transfer olduğunu duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, oyuncumuz Alexander Djiku'nun transferi konusunda Rusya ligi takımlarından Spartak Moskova ile anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza bugüne kadar gösterdiği emekleri için teşekkür eder başarılı bir kariyer dileriz." denildi.
Fenerbahçe'nin 2023 yılında 3+1 yıllığına kadrosuna kattığı 31 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 38 maçta forma giydi.
DJIKU'NUN KARİYERİ
Djiku futbol kariyerine Fransa ekiplerinden Bastia altyapısında başladı. A takımla 52 maçta görev alan Ganalı futbolcu 5 sezon bulunduğu kulüpte 1 gol kaydetti.
2017-18 sezonunda Caen'e transfer olan tecrübeli stoper, burada geçirdiği 2 yılda 68 maça çıktı ve takımına 1 gol katkısı verdi.
2019 yılının Temmuz ayında Strasbourg, 31 yaşındaki futbolcuyu transfer etti. Djiku, Fransız ekibinde 127 maça çıkarken 4 kez rakip fileleri sarstı.
10 Temmuz 2023'te bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye katılan Alexander Djiku, sarı-lacivertli formayı 75 kez terletti, takımına 4 golün yanında 1 de asist katkısı sağladı.
