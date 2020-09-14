Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile 21 Eylül Pazartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.



Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışması yaptığı bildirildi.



Dar alanda oynanan çift kale maçla devam eden antrenmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği aktarıldı.



Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.



