Süper Lig'de 7. hafta maçında Fraport TAV Antalyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Antalya Stadı'nda oynana karşılaşmada kazanan 2-1'lik skorla Fenerbahçe oldu.Erol Bulut yönetimindeki Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanında maçın başından sonuna sayısız gol pozisyonu yakaladı, 3 kez direğe takıldı. Topla oynama, şut sayısı ve orta sayılarında büyük fark yaratan Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanında galibiyete ulaşmayı başardı.Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Ozan Tufan ve 84. dakikada (penaltı) Diego Perotti kaydetti. Maçın 62. dakikasında oyuna giren Perotti, ilk maçında fileleri havalandırdı. Antalyaspor'un tek golü 52. dakikada Lukas Podolski'den geldi.Fraport TAV Antalyaspor'da 45. dakikada Serdar Aziz'e müdahalesi sonrası kırmızı kart gören Adis Jahovic, takımını 10 kişi bıraktı. Fenerbahçe'de 81'de oyuna Giren Sinan Gümüş, 90+6'da arka arkaya gördüğü iki sarı kart sonrasında oyundan atıldı.Bu galibiyetin ardından Fenerbahçe puanını 17'ye yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Fraport TAV Antalyaspor 8 puanda kaldı.Süper Lig'de gelecek hafta Fraport TAV Antalyaspor, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak.Antalyaspor, Fenerbahçe karşısında son oynadığı Medipol Başakşehir maçının ilk 11'ine göre 2 değişikliğe gitti. Antalyaspor'da yolların ayrıldığı teknik direktör Tamer Tuna'nın geçen hafta ilk 11'de şans verdiği Amilton'un, Medipol Başakşehir mücadelesinde kırmızı kart görerek cezalı durumuna düşmesi nedeniyle 1'i zorunlu 2 değişiklik yapıldı.Medipol Başakşehir karşılaşmasında ilk 11'de forma şansı bulan Ersan Adem Gülüm, yedek kulübesinde oturdu.Amilton ile Ersan Adem Gülüm'ün yerine 11'de Gökdeniz Bayrakdar ve Jahovic'e yer verildi.Süper Lig'in 7. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, son oynadığı Trabzonspor maçının ilk 11'ine göre 1 değişiklikle sahaya çıktı. Teknik direktör Erol Bulut, geçtiğimiz hafta oynadıkları Trabzonspor maçında ilk 11'de görevlendirdiği Mauricio Lemos'u yedek kulübesine çekerken, bu oyuncunun yerine Serdar Aziz'i ilk 11'de görevlendirdi.Antalya Stadı'nda oynanan müsabakada sarı-lacivertli takımın ilk 11'inde Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Caner Erkin, Ozan Tufan, Luiz Gustavo, Dimitris Pelkas, Jose Sosa, Enner Valencia ve Mbwana Samatta yer aldı.Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde ise Harun Tekin, Filip Novak, Mauricio Lemos, Nazım Sangare, Diego Perotti, Mert Hakan Yandaş, Tolga Ciğerci, Sinan Gümüş, Papiss Cisse ve Kemal Ademi görev bekledi.Sarı-lacivertlilerde Antalyaspor maçının kamp kadrosuna dahil edilen yeni transfer Arjantinli futbolcu Diego Perotti, ilk kez Fenerbahçe'nin maç kadrosunda yer aldı.Fenerbahçe, Antalyaspor ile oynadığı karşılaşmaya oldukça etkili başladı. İlk dakikadan itibaren Antalyaspor kalesine çok adamla giden Fenerbahçe, 20 dakikada 6 şutla kaleyi yokladı. Rakip kalede son vuruşlarda etkisiz olan Fenerbahçe, yakaladığı pozisyonlarda sonuç almayı başaramadı.Dakikalar ilerledikçe Antalyaspor hızlı ataklarla rakip kaleye gitmeye çalıştı ama kırmızı-beyazlılar da ileride çoğalamadı. Fenerbahçe'nin üstünlüğünde devam eden oyunun 40. dakikasında Antalyaspor'un ilk şutu geldi. Sarı-lacivertliler ise ilk yarıda aradığı golü bulamazken, oyun zaman zaman çalan faul düdükleriyle sıkça durdu. Karşılaşmanın 45. dakikasında Antalyaspor 10 kişi kaldı. Adis Jahovic'in, Fenerbahçe ceza sahasında Serdar Aziz'e müdahalesini faul olarak değerlendiren hakem Bahattin Şimşek, sarı kartını gösterdi. Şimşek, VAR odası hakemlerinin uyarısıyla pozisyonu izledikten sonra sarı kartı iptal edip futbolcuyu direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. İlk yarı da golsüz eşitlikle sona erdi.İkinci yarıya iyi yine istekli başlayan Fenerbahçe, kısa bir süre sonra aradığı golü buldu. Maçın 49. dakikasında sağ kanattan son çizgiye inen Enner Valencia'nın ceza alanı ön çizgisine doğru yerden çevirdiği topa Ozan Tufan gelişine vurdu, savunmaya da çarpan top ağlarla buluştu ve Fenerbahçe 1-0 öne geçti. İyi bir oyun ortaya koyan Ozan Tufan, bu sezon Süper Lig'de ilk golünü atmış oldu.Fenerbahçe öne geçmesinin ardından ikinci golü bulma düşüncesindeyken, Antalyaspor'un beraberlik golün geldi. Mücadelenin 52. dakikasında Orgill'in defans arkasına doğru kaldırdığı topta Podolski ceza alanına girerken ayağının üstüyle şık bir vuruş yaptı ve Altay'ın üzerinden topu ağlara yollayarak skoru 1-1 yaptı.Antalyaspor'un beraberlik golünden sonra oyundan düşmeyen Fenerbahçe, rakip kalede yine gol aramaya başladı. Maçın 55. dakikasında Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşunda Tisserand ön direkte müthiş bir kafa vuruşu yaptı, top az farkla üstten auta gitti. Maçın 56. dakikasında ise Caner Erkin sol kanattan bir kez daha müthiş bir köşe vuruşu kullandı. Kale alanı içinde bu kez Samatta bomboş durumda kafayı vurdu, top yine üstten auta gitti.Fenerbahçe dakikalar ilerledikçe ikinci gol için baskısını arttırırken, bu kez direklere takıldı. Dakika 57'de Fenerbahçe yine Caner'in nefis ortasıyla etkili oldu. Caner bu kez soldan bindirip ön direğe ortasını kesti, Pelkas'ın kafa vuruşunda direkten dönen top Boffin'in kucağında kaldı. 58'de ise ceza yayının gerisinden Luiz Gustavo çok sert vurdu, üst direğe çarpan top çizginin önüne düştü.Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanında ikinci gol için fırsatlar bulmasına rağmen topu ağlara gönderemeyince, teknik direktör Erol Bulut'tan değişiklikler geldi. Jose Sosa yerini Diego Perotti'ye Dimitrios Pelkas ise yerini Papiss Cisse'ye bıraktı.Fenerbahçe maçın 74. dakikasında Enner Valencia'nın şutunda topun Naldo'ya çarpmasının ardından penaltı bekledi. VAR hakemi Mete Kalkavan, Fenerbahçe'nin elle oynama gerekçesiyle penaltı beklediği pozisyonu Bahattin Şimşek'in izlemesini tavsiye etti. Bahattin Şimşek pozisyonu izledikten sonra 'Devam' dedi.Karşılaşmanın 81. dakikasında Sol kanattan içeri yapılan ortada arkaya açılan topu Cisse kontrol etti ve şutunu çekti. Savunma çizgiden çıkardı. Devamında Kemal Ademi'nin şutunu savunma yine çizgiden çıkardı. İnanılmaz pozisyonları kaçıran Fenerbahçe, 83. dakikada penaltı kazandı. Fenerbahçe'de Diego Perotti, ceza alanında Bünyamin'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Bahattin Şimşek penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı yaptıran Diego Perotti topun başına geçti ve kaleciyi ters köşeye yatırarak Fenerbahçe'yi yeniden öne geçirdi. Kalan bölümde başka gol olmayınca, Fenerbahçe iki golle 3 puana ulaştı.5. dakikada Samatta'nın pasında Valencia'nın altı pas önünde kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.11. dakikada sol kanatta kazanılan serbest vuruşu kullanan Sosa'nın ortasına yükselen Serdar Aziz'in kafa vuruşunda, kaleci Boffin gole izin vermedi.13. dakikada Samatta'nın pasında topla buluşan Valencia'nın penaltı noktası yakınından şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.19. dakikada Caner Erkin'in sol kanattan kullandığı kornerden yaptığı ortaya iyi yükselen Samatta'nın ön direkte kafa vuruşunda top, direğin önündeki Mert Yılmaz'a çarparak oyun alanını terk etti.45. dakikada Akdeniz ekibi, 10 kişi kaldı. Antalyasporlu Jahovic'in, Fenerbahçe ceza sahasında Serdar Aziz'e müdahalesini faul olarak değerlendiren hakem Bahattin Şimşek, sarı kartını gösterdi. Şimşek, VAR odası hakemlerinin uyarısıyla pozisyonu izledikten sonra sarı kartı iptal edip futbolcuyu direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.49. dakikada konuk ekip öne geçti. Valencia'nın sağ kanattan pasında ceza sahasında topla buluşan Ozan Tufan'ın şutunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin'in müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 0-1.52. dakikada Antalyaspor beraberliği sağladı. Orgill'in ceza alanı içinde topla buluşturduğu Podolski, sol ayağının dışıyla yaptığı şık vuruşla skora eşitliği getiren golü kaydetti: 1-1.58. dakikada Pelkas'ın ceza sahası içinden kafayla şutunda, meşin yuvarlak direkten döndü.60. dakikada Gustavo'nun ceza sahası dışından sert şutunda top, üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.66. dakikada Orgill'in pas verdiği Podolski'nin ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak, sağ direk yanından az farkla auta çıktı.82. dakikada Caner Erkin sol kanattan ortasında topu kontrol eden Cisse'nin şutunda kaleci Boffin'den seken top, üst direkten döndü.83. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Bünyamin Balcı'nın ceza sahasında Perotti'ye müdahalesini faul olarak değerlendiren hakem Bahattin Şimşek, penaltı noktasını gösterdi.84. dakikada penaltı atışını kullanan ve Fenerbahçe formasıyla ilk maçına Antalya deplasmanında çıkan Arjantinli futbolcu Perotti, kaleci Boffin'in solundan topu ağlarla buluşturdu: 1-2.90+7. dakikada Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Hakem Bahattin Şimşek, çaldığı düdüğün ardından topa vurduğu için Sinan Gümüş'e sarı kart gösterdi. Sinan Gümüş, hakeme müdahalesiyle ikinci kez sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.AntalyaBahattin Şimşek, Mehmet Kısal, Mustafa SönmezBoffin, Mert Yılmaz, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov (Dk. 88 Ali Eren İyican), Bünyamin Balcı, Nuri Şahin (Dk. 62 Fredy), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 75 Ufuk Akyol), Orgill, Podolski (Dk. 75 Ersan Gülüm), JahovicAltay Bayındır, Gökhan Gönül, Tisserand, Serdar Aziz, Caner Erkin, Gustavo, Sosa (Dk. 62 Perotti), Ozan Tufan (Dk. 81 Sinan Gümüş), Valencia (Dk. 81 Mert Hakan Yandaş), Pelkas (Dk. 62 Cisse), Samatta (Dk. 74 Kemal Ademi)Dk. 49 Ozan Tufan, Dk. 84 Perotti (Penaltıdan) (Fenerbahçe), Dk. 52 Podolski (Fraport TAV Antalyaspor)Dk. 45 Jahovic (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 90+7 Sinan Gümüş (Fenerbahçe)Dk. 37 Veysel Sarı, Dk. 50 Orgill (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 60 Valencia (Fenerbahçe)