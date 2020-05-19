"Fenerbahçe, Adem Ljajic'i beğenmedi"

Beşiktaş'ın yıldız ismi Adem Ljajic ile ilgili olarak ilginç bir gerçek ortaya çıktı. İşte Ljajic'in yıllar önceki Fenerbahçe hikayesi...

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
'Fenerbahçe, Adem Ljajic'i beğenmedi'
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19 Mayıs 2020 10:23
Beşiktaşlı Adem Ljajic'le ilgili sürpriz bir gerçek ortaya çıktı. Sırbistan'daki Türk sancağı Novi Pazar doğumlu olan Ljajic'in bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen kuzeni Fevzi Layiç tarafından sarı-lacivertli ekibe önerildiği açıklandı.

2008'de henüz Partizan'ın genç takımında forma giyerken Layic'in Adem'i İstanbul'a getirdiği ve Fenerbahçe ile idmanlara çıkarmaya çalıştığı ama olumsuz cevap aldığı öğrenildi.

Ljajic'in bir dönem Türkiye'de antrenörlük yapan kuzeni Fevzi Ljajic, konuyla ilgili olarak "Kimse bilmez... Ljajic 17 yaşında Fenerbahçe'ye geldi. Fakat o dönem ilgisizlikten dolayı Fenerbahçe'den ayrıldı. Sanırım beğenilmemiş olabilir. Fakat çok ilgisiz davranıldı. Adem Ljajic'in Türkiye'de geldiği ilk takım Fenerbahçe'dir." açıklamasını yaptı.

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