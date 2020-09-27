Fenerbahçe, 180 dakikadır 'gol' diyemiyor!

Fenerbahçe, Hatayspor ve Galatasaray'a karşı gol sevinci yaşayamadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Fenerbahçe, 180 dakikadır 'gol' diyemiyor!
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27 Eylül 2020 22:34
Fenerbahçe, Süper Lig'de üst üste ikinci maçında da gol sevinci yaşayamadı.

Ligde geçen hafta sahasında Atakaş Hatayspor filelerini havalandıramayan sarı-lacivertliler, Galatasaray karşısında da gol kaydedemedi.

EROL BULUT, 5'İN 3'ÜNÜ KULLANDI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Galatasaray karşısında 5 değişiklik hakkından sadece 3'ünü kullandı.

Genç teknik adam, oyundan Ozan Tufan, Deniz Türüç ve Thiam'ı alırken, bu oyuncuların yerine Ferdi Kadıoğlu, Mbwana Samatta ve Mert Hakan Yandaş'ı oyuna dahil etti.

Öte yandan teknik direktör Erol Bulut, 90+5. dakikada hakeme yoğun itirazdan sarı kart gördü.



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