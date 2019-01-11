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Feghouli'den Yanal'a Slimani taktiği!..

Sofiane Feghouli, Fenerbahçe'de oynayan ve performansıyla eleştirilen vatandaşı Islam Slimani ile ilgili olarak ülkesinde, "Fenerbahçe'nin teknik direktörü, Islam Slimani'den faydalanmak istiyorsa oyun taktiğini değiştirmeli." yorumunu yaptı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Feghouli'den Yanal'a Slimani taktiği!..
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11 Ocak 2019 14:59
Galatasaray'ın Cezayirli orta saha oyuncusu Sofiane Feghouli, TRT Spor'a verdiği röportajda Fenerbahçe'de forma giyen vatandaşı Islam Slimani ve geleceği hakkında konuştu.

Fenerbahçe'nin Islam Slimani'yi uygun biçimde kullanmadığını söyleyen Feghouli, "İki iyi kanat oyuncunuz, merkezde de etkili bir pasörünüz varsa ve ceza sahasına iyi toplar atarsalar Slimani verimli olur. Topları mümkün olduğunca merkezde almalı. Onu 2012'den beri tanıyorum, inanılmaz kaliteli bir bitiricidir. Fenerbahçe'nin teknik direktörü, Islam Slimani'den faydalanmak istiyorsa oyun taktiğini değiştirmeli." ifadelerini kullandı.

"OCAK AYINDA G.SARAY'DAN AYRILMAYACAĞIM"

Suudi Arabistan'tan teklif alıp almadığıyla ilgili gelen soruya Feghouli, "Galatasaray ile kontratım var. Burada kendimi iyi hissediyorum, taraftarlar arkamda. Planım, iyi bir ikinci yarı geçirmek. Şunu kesinlikle söyleyebilirim ki, ocak ayında Galatasaray'dan ayrılmayacağım. Ancak, sezon bittikten sonra yazın neler olacağını bilemem." diyerek sözlerini noktaladı.



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