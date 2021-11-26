Feghouli Avrupa'da atmaya devam ediyor

Galatasaraylu Sofiane Feghouli, Marsilya ağlarına gönderdiği golle UEFA Avrupa Ligi'nde üst üste 2. maçta golünü atarak toplamda 3 gole ulaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Feghouli Avrupa'da atmaya devam ediyor
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26 Kasım 2021 01:23
Galatasaray'ın Cezayirli kanat oyuncusu Sofiane Feghouli, UEFA Avrupa Ligi'nde üst üste 2 maçta fileleri havalandırdı.

Ön elemelerdeki St. Johnstone müsabakasında gol atan tecrübeli futbolcu, gruplarda ise 4. haftadaki Lokomotiv Moskova müsabakasında gol sevinci yaşadı. Olimpik Marsilya karşısında takımının 3. golünü kaydeden Feghouli, UEFA Avrupa Ligi'ndeki gol sayısını 3'e çıkardı.

Feghouli, Spor Toto Süper Lig'de ise 1 kez ağları sarstı.


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