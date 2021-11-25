Federico Chiesa: 'Juventus bir rüya'

İtalya Ligi Serie A takımlarından Juventus'un hücum oyuncusu Federico Chiesa, bir belgeselde siyah - beyazlı takıma transferi için konuştu.



Juventus'ta rüyalarının gerçek olduğunu söyleyen Chiesa, "23 yaşında Juventus'ta oynamayı asla hayal edemezdim. Genç bir futbolcuyum, gelişmem gerekiyor ama Juventus'a transferim, bir rüyanın gerçekleşmesiydi." dedi.



Bu sezon Juventus ile 3 resmi maça çıkan Chiesa, 3 gol - 3 asist yaptı.





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