Federico Chiesa: "Juventus bir rüya"

Juventus'un hücum oyuncusu Federico Chiesa, belgeselde açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Federico Chiesa: 'Juventus bir rüya'
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25 Kasım 2021 19:42
İtalya Ligi Serie A takımlarından Juventus'un hücum oyuncusu Federico Chiesa, bir belgeselde siyah - beyazlı takıma transferi için konuştu.

Juventus'ta rüyalarının gerçek olduğunu söyleyen Chiesa, "23 yaşında Juventus'ta oynamayı asla hayal edemezdim. Genç bir futbolcuyum, gelişmem gerekiyor ama Juventus'a transferim, bir rüyanın gerçekleşmesiydi." dedi.

Bu sezon Juventus ile 3 resmi maça çıkan Chiesa, 3 gol - 3 asist yaptı.


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