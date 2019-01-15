Federasyon'dan Boluspor - Galatasaray açıklaması!

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda bugün oynanması gerekenmaçı, elverişsiz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.Karşılaşmanın yapılacağı Bolu Atatürk Stadı'nda yapılan temizleme çalışmalarına rağmen yoğun kar yağışının devam etmesi sonrası maçın hakemi tarafından ertelenen müsabakanın, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan hava tahmin raporları ve takımların yoğun maç programı göz önünde bulundurularak ileri bir tarihte oynanması kararlaştırıldı.Karşılaşmanın gün ve saati Futbol Federasyonu tarafından daha sonra belirlenecek.