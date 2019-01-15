  •  
    Galatasaray'a gönderip, Türkiye'den onu aldılar!
  •  
    Ve Trabzonspor ayrılığı borsaya bildirdi: VEDA
  •  
    Kolombiyalı Neymar'ı Beşiktaş'a önerdiler!..
  •  
    Dünyada SON DAKİKA transferleri peş peşe!..
  •  
    Ali Koç için büyük iddia; Talisca ve 3 yıldız isim!..

Federasyon'dan Boluspor - Galatasaray açıklaması!

Ziraat Türkiye Kupası'nda olumsuz hava şartları nedeniyle yarına ertelenen Boluspor - Galatasaray maçı, ileri bir tarihe ertelendi.

Kaynak: Sporx.com
Federasyon'dan Boluspor - Galatasaray açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Ocak 2019 21:35
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda bugün oynanması gereken Boluspor-Galatasaray maçı, elverişsiz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Karşılaşmanın yapılacağı Bolu Atatürk Stadı'nda yapılan temizleme çalışmalarına rağmen yoğun kar yağışının devam etmesi sonrası maçın hakemi tarafından ertelenen müsabakanın, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan hava tahmin raporları ve takımların yoğun maç programı göz önünde bulundurularak ileri bir tarihte oynanması kararlaştırıldı.

Karşılaşmanın gün ve saati Futbol Federasyonu tarafından daha sonra belirlenecek.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için