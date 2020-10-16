Fatih Terim'in zor kararı: Falcao mu, Diagne mi?

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Radamel Falcao'nun son durumuna göre forvet hattına karar verecek.

Haber; Akşam
Fatih Terim'in zor kararı: Falcao mu, Diagne mi?
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16 Ekim 2020 09:45
Milli arada ülkesi Kolombiya'ya giden ve önceki gün Şili ile oynanan maçta son anlarda beraberliği getiren golü atan Radamel Falcao, çok formda. Galatasaray'da lige de çok iyi bir giriş yapan ancak sonrasındaki Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşılaşmalarında sessiz kalan yıldız forvetin bugün İstanbul'da olması bekleniyor.

Tek forvet sistemine devam edecek olan teknik direktör Fatih Terim, Alanyaspor mücadelesinde ileri uçta kimi oynatacağına Falcao'nun durumuna göre karar verecek. Kolombiya formasıyla eski günlerini hatırlatan Falcao, sadece Şili değil Venezuela karşılaşmasında da görev almıştı.

Sıkı çalıştı...

Fatih Terim, Falcao'nun yorgunluğuna ve fiziksel durumuna bakarak, Diagne ile arasında tercih yapacak. Mbaye Diagne ise Milli arayı Florya'da geçirirken, formayı kapmak için antrenmanlarda sıkı çalıştı.



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