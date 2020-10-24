Fatih Terim'in yeni sürprizi: Kaptan Belhanda

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Younes Belhanda'yı Erzurumspor maçının kaptanı yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler
Fatih Terim'in yeni sürprizi: Kaptan Belhanda
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24 Ekim 2020 17:56
Süper Lig'de 6. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor ile Galatasaray kozlarını paylaşırken sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim büyük bir sürprize imza attı.

Sarı kırmızılıların çalıştırıcısı, Younes Belhanda'yı Erzurumspor maçının kaptanı olarak belirledi.

Galatasaray'ın Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmada kaptanlık pazubendini Martin Linnes takmıştı. Norveçli oyuncu sakatlığı nedeniyle Erzurumspor maçının kafilesinde yer almamıştı.

İsmi sık sık transfer söylentilerine karışan ve Younes Belhanda'nın kaptan olması büyük bir sürpriz olarak değerlendirildi.

Kaptan Belhanda?

Fatih Terim: "İlk 11'e baktığınız zaman 3 senedir Belhanda'nın bu takımda oynadığını görüyorsunuz. Diğer oyuncularımızın böyle bir kıdemi yok"



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