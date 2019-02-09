Fatih Terim'in Trabzonspor planı erken gol!

önünde çok kritik bir sınav verecek olantüm planlar galibiyet üzerine yapılıyor.Artık puan kaybına tahammülü olmayan Sarı-Kırmızılılar, Trabzonspor'u yıkmak için planını hazırladı.Florya'dan gelen bilgilere göre Galatasaray maça tam saha presle başlayıp, oyunu rakip yarı alana yıkacak. Dün takıma katılan teknik direktör Fatih Terim'in, "Erken bir gol bulursak tüm ipler elimize geçer" ifadesini kullandığı öğrenildi..Bu nedenle Sarı-Kırmızılılar'da hedef ilk 15 dakikada öne geçmek olacak. Cimbom, bekler Linnes ve Nagatomo'yu da hücumda kullanarak rakibin dengesini bozmaya çalışacak. Luyindama, Marcao ve Donk dışında tüm futbolcular gol yollarında fırsat kovalayacak. Ancak Fatih Terim topun rakibe geçmesi halinde 11 futbolcuyla rakibi karşılamaları gerektiğini de sık sık vurguluyor.