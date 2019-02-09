Fatih Terim'in Trabzonspor planı erken gol!

Trabzonspor önünde çok kritik bir sınav verecek olan Galatasaray'da tüm planlar galibiyet üzerine yapılıyor.
TEK HEDEF GALİBİYET
Artık puan kaybına tahammülü olmayan Sarı-Kırmızılılar, Trabzonspor'u yıkmak için planını hazırladı.
Florya'dan gelen bilgilere göre Galatasaray maça tam saha presle başlayıp, oyunu rakip yarı alana yıkacak. Dün takıma katılan teknik direktör Fatih Terim'in, "Erken bir gol bulursak tüm ipler elimize geçer" ifadesini kullandığı öğrenildi..
7 FUTBOLCUYLA HÜCUM!
Bu nedenle Sarı-Kırmızılılar'da hedef ilk 15 dakikada öne geçmek olacak. Cimbom, bekler Linnes ve Nagatomo'yu da hücumda kullanarak rakibin dengesini bozmaya çalışacak. Luyindama, Marcao ve Donk dışında tüm futbolcular gol yollarında fırsat kovalayacak. Ancak Fatih Terim topun rakibe geçmesi halinde 11 futbolcuyla rakibi karşılamaları gerektiğini de sık sık vurguluyor.
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TEK HEDEF GALİBİYET
Artık puan kaybına tahammülü olmayan Sarı-Kırmızılılar, Trabzonspor'u yıkmak için planını hazırladı.
Florya'dan gelen bilgilere göre Galatasaray maça tam saha presle başlayıp, oyunu rakip yarı alana yıkacak. Dün takıma katılan teknik direktör Fatih Terim'in, "Erken bir gol bulursak tüm ipler elimize geçer" ifadesini kullandığı öğrenildi..
7 FUTBOLCUYLA HÜCUM!
Bu nedenle Sarı-Kırmızılılar'da hedef ilk 15 dakikada öne geçmek olacak. Cimbom, bekler Linnes ve Nagatomo'yu da hücumda kullanarak rakibin dengesini bozmaya çalışacak. Luyindama, Marcao ve Donk dışında tüm futbolcular gol yollarında fırsat kovalayacak. Ancak Fatih Terim topun rakibe geçmesi halinde 11 futbolcuyla rakibi karşılamaları gerektiğini de sık sık vurguluyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın