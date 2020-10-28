Fatih Terim'in idmanda oyuncularına söylediği söz

Yönetimle arasındaki krize yapılan pansumanın ardından çıktığı ilk idmanda oyuncularını etrafına toplayan Terim, "Nerede kalmıştık" diye söze başladı

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Fatih Terim'in idmanda oyuncularına söylediği söz
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28 Ekim 2020 11:26
Sarı-Kırmızılı kulüpte verilen birlik beraberlik mesajları, ilk etkilerini Florya'da gösterdi. Transfer döneminden bu yana hocayla yönetim arasında yaşanan ve son dönemde karşılıklı açıklamalarla ayyuka çıkan kriz, kulüp binasındaki toplantıyla bastırıldı. Bu görüşme sonrası çıktığı ilk idmanda takımını etrafında toplayan Fatih hocanın ilk sözü, "Nerede kalmıştık" oldu.

BAHANE DUYMAK İSTEMİYORUM

Futbolcularına sezonun kalanıyla ilgili hedeflerini tekrar anlatan Terim, "Daha yapacak çok işimiz var. Herkes kendine gelsin. Yol kazası, formsuzluk, eksiklik vesaire bahaneler duymak istemiyorum. Ligin çok başındayız. Kazanılacak, kaybedilecek çok puan var herkesin önünde. Ama şundan emin olun ki, bu sezonki şampiyonluğu her şeyden çok istiyorum" diye konuştu.



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