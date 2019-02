"MARCAO VE LUYINDAMA İYİ OYNADI"

Teknik Direktörü'ya 2-1 mağlup oldukları maçın ardından verilen penaltı kararına dikkat çekti.UEFA Avrupa Ligi'nde VAR olmaması nedeniyle UEFA'yı eleştiren Terim, "Penaltı oyuna etki etti. O ana kadar iyi giden bir oyun vardı. Biz de baktık ama maalesef hakemin kararı öyle oldu. Penaltı olduğunu sanmıyorum. Ayrıca UEFA, kendi kupasına üvey evlat muamelesi yapıyor. Öbür tarafta "VAR" var, burada yok. Oyunu dengeye getirdik, üstünlük sağladık ama penaltı geldi" dedi.Maçı değerlendiren deneyimli hoca, "Beraberliği bulduk ama bu kez travma yaratan başka bir gol yedik. Bu seviyelerde, bu hatalar olmaz. Bunun altından kalkamadık. İşimiz çok zor. Benfica'nın iyi bir takım olduğunu söylemiştim. Şimdi Kasımpaşa maçını düşüneceğiz sonra Benfica maçına konsantre olacağız. Rövanşta elimizden geleni yapacağız. Kolay mı, hayır ama her şeyi deneyeceğiz" ifadelerini kullandı.Marcao ve Luyindama'nın performansından memnun olduğunu kaydeden antrenör, "Marcao ve Luyindama çok iyi oynadı. Gollerde onların ismi geçtiği için dışarıdan hata yapmışlar gibi gözüküyorlar. Maçın genelinde iyi oynadılar. Hata da yapacaklar, onlar da genç. Şahsi hatalar yapmalarına rağmen, öndeki orta saha daha hatalıydı" dedi.Şansın azaldığını ancak umudun bitmediğini vurgulayan Terim, "Umudumu hiçbir zaman kaybetmem, Galatasaray da kaybetmemeli. Turun düdüğünü duymadan, herhangi bir şey söylememek lazım. Galatasaray her zaman, her yerde, her şeyi yapabilir. Benfica sahasında daha güçlü olacak ama elimizden gelenin en fazlasını yapacağız" diyerek sözlerini tamamladı.