Fatih Terim'den FLAŞ tepki: "Zorlu, adalet..."

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, PFDK'nın cezaları açıklamasının ardından tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com
Fatih Terim'den FLAŞ tepki: 'Zorlu, adalet...'
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30 Haziran 2020 20:58
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, olaylı Alanyaspor - Trabzonspor maçının cezalarının açıklanmasının ve Ahmet Ağaoğlu'na 15 gün hak mahrumiyeti cezası çıkmasının ardından flaş bir paylaşım yaptı.

Fatih Terim paylaşımında, "Organize ve profesyonelce başlayıp, ZORLU geçen bir sezonu, ADALET arayarak bitiriyoruz. Hakkımızda hayırlısı..." ifadelerini kullandı.




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