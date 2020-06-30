Fatih Terim'den FLAŞ tepki: 'Zorlu, adalet...'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, olaylı Alanyaspor - Trabzonspor maçının cezalarının açıklanmasının ve Ahmet Ağaoğlu'na 15 gün hak mahrumiyeti cezası çıkmasının ardından flaş bir paylaşım yaptı.
Fatih Terim paylaşımında, "Organize ve profesyonelce başlayıp, ZORLU geçen bir sezonu, ADALET arayarak bitiriyoruz. Hakkımızda hayırlısı..." ifadelerini kullandı.
Fatih Terim paylaşımında, "Organize ve profesyonelce başlayıp, ZORLU geçen bir sezonu, ADALET arayarak bitiriyoruz. Hakkımızda hayırlısı..." ifadelerini kullandı.