Fatih Terim'den büyük sürpriz: 17'lik kaptan Emin!

FATİH TERİM: "HER HATASINDA AFFEDERİM"

Yaş 17, Emin Bayram



?%81 Pas İsabeti

?İkili mücadele: 2/4

?Hava topu: 6/10

?Pas arası: 1

?Top çalma: 2

?Uzun top: 3/5

?Topla buluşma: 32

?Engellenen Şut: 1



- Fatih Terim: "Emin Bayram gibi gençler Galatasaray'a çok lazım, Evelallah bunlardan fazlasıyla koyacağız"



— Sporx (@sporx) June 29, 2020

Galatasaray'ın Ankaragücü maçında teknik direktör Fatih Terim'den ilk 11'de sürprizler geldi. Ahmet Çalık'ı kulübeye çeken Fatih Terim, Ankaragücü karşısında sahaya 17 yaşındaki Emin Bayram'ı kaptan olarak sürdü.Galatasaray'ın Başakşehir ile oynadığı maçta oyuna sonradan giren ve gösterdiği başarılı performansla başta Fatih Terim olmak üzere spor otoritelerinden de tam puan alan Emin Bayram, bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçında ilk 11'de sahaya çıktı. Emin daha önce de Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor ile oynadığı maça ilk 11'de başlamıştı.Emin Bayram, U16 takımından direkt olarak A Takım'a yükseldi ve Fatih Terim'in beğenisiyle aylardır antrenmanlara çıkıyor. Kasım 2019'da kendisiyle profesyonel sözleşme imzalandı. Ve bu kontrat gereğince 7.500 TL maaş, ve maç başına ise 10.000 TL kazanıyor.Futbol dünyasında idol olarak belirlediği isimlerden bahseden Emin Bayram, "Van Dijk'ı, Ramos'u ve ayrıca Ozan Kabak ağabeyi örnek alıyorum." ifadelerini kullandı.Emin Bayram tercihinin nedenini anlatan Terim, "Donk'un bileğinde son saniye sakatlık oldu, oynayamayacağını ifade edince Emin'e şans verdik. İnşallah iyi de oynayacak, onun için iyi fırsat. Takım kaptanımız aynı zamanda. 9 senedir Galatasaray'da, en eski o. O yüzden ona kaptanlık verdik. Emin Bayram'a söyledim, kendisini her hatasında affedecek bir hocası, bir camiası var. Ona çıkıp oynamak kalıyor." ifadelerini kullandı.