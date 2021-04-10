Fatih Terim'den Arda Turan'a özel görev!

"Şampiyonluk zor değil, yeter ki kendiniz gibi oynayın" diyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, daha zor durumlardan da başarıyla çıktıklarını hatırlattı ve yeni bir galibiyet serisi başlatmalarını istedi.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim'den Arda Turan'a özel görev!
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10 Nisan 2021 12:16
Galatasaray, bay haftasını tamamladı ve gözünü kalan 9 maça çevirdi.

Hafta boyunca idmanlarda takımını final periyoduna hazırlamaya çalışan teknik patron Fatih Terim, futbolcularıyla yaptığı toplantıda, şampiyonluk rotası çizdi. "Artık hata payı kalmadı" diyen tecrübeli çalıştırıcı, "Sezon sonuna kadar maksimum puanı çıkarmalıyız. Her maçı kazanacak gücümüz var. Şampiyonluk zor değil, yeter ki kendiniz gibi oynayın" ifadesini kullandı.

ARDA TURAN'A ÖZEL GÖREV

Fatih Terim, öğrencilerine, "Bundan daha zor durumlardan da çıktık, ipi göğüsledik. Yine yapabiliriz. Mazeretlere takılmadan, sadece kazanmayı düşünmeliyiz. 8 maçlık galibiyet serisini tekrarlayacak gücümüz var. Karagümrük maçıyla geçmişe sünger çekelim, sezonu da güzel bitirelim" diye seslendi.

Kurt hoca, özel görüştüğü Arda Turan'dan da takıma liderlik etmesini, zorlu maçlar öncesi motivasyon konuşmaları yapmasını istedi.

YENİDEN BAŞLASIN

Hafta içini mesaisini bay geçen Galatasaray, Karagümrük sınavıyla sahalara dönüyor. Sezonun ilk yarısında 2-1 yenildikleri rakiplerinden rövanşı almak isteyen sarı-kırmızılılarda, annesinin cenazesi için yurtdışında olan Onyekuru ile sakatlığı süren Kerem forma giyemeyecek. Cezaları bulunan Fatih Terim ve Ümit Davala da tribünde olacak. Galatasaray, iç sahadaki son iki maçını kazanamadı. 



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