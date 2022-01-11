Fatih Terim veda için Florya'ya geliyor

Galatasaray'da üst üste alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrıldı. Terim ile Başkan Burak Elmas arasındaki ayrılık görüşmesinin 15 dakika sürmesi dikkat çekti.



Fatih Terim bugün futbolculara veda edecek. Terim, 11.00'da Florya'ya gidip takımla biraraya gelecek ve vedalaşacak. Bu arada dünü izin yaparak geçiren sarı-kırmızılı futbolcular akşamki idmanını U19 hocalarından Birkan Bozkurt'un eşliğinde gerçekleştirecek.



FLORYA'DA BÜYÜK YIKIM

Galatasaray'da Fatih Terim'in ayrılığı sonrasında Florya'da büyük bir kıyım yaşandı. Sarı-kırmızılılarda yardımcı antrenörler Selçuk İnan, Necati Ateş, A Takım Bilgi İşlem Uzmanı Olgu Şimşek, Maç Analiz Sorumlusu Cihan Ünal, Futbol Akademi Koordinatörü Ali Yavaş, Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar, Futbol İdari ve Sportif Koordinatörü Fatih İbradı, Florya Metin Oktay Tesisleri Müdürü Fahri Yılmaz ve Florya Metin Oktay Tesisleri Müdür Yardımcısı Ender Uysal ile yollar ayrıldı.



15 DAKİKALIK GÖRÜŞME

Galatasaray'daki yol ayırımı çok kısa sürede gerçekleşti! Teknik direktör Fatih Terim'i Nef Stadı'na çağıran Başkan Burak Elmas, tecrübeli çalıştırıcı ile 15 dakikalık baş başa bir görüşme yaptı, ardından ayrılık kararı çıktı.





İLGİLİ VİDEO