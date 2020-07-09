Fatih Terim: "VAR'a neden gidiyorsunuz?"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hakem VAR ile görüştüğü sırada 4. hakeme giderek, "Neden VAR'a gidiyorsunuz? VAR'dan lehimize ne verdiniz ki!" dedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Fatih Terim: 'VAR'a neden gidiyorsunuz?'
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09 Temmuz 2020 13:42
Skor 0-0 iken ilk yarının ortasında Emre Akbaba rakibi Tzavellas'la girdiği bir mücadele sonrası ceza sahası içinde yerde kaldı.

Sarı-kırmızılı futbolcular hep bir ağızdan maçın hakemi Mete Kalkavan'a penaltı itirazında bulundu. Tacı kullandırmayan ve VAR odası ile bir dakika konuşan Kalkavan, pozisyona 'devam' dedi.

Galatasaray'ın penaltı beklentisi boşa giderken, Terim de tepkisini 4.hakem Kutluhan Bilgiç'e "Neden VAR'a gidiyorsunuz? VAR'dan lehimize ne verdiniz ki!" sözleriyle dile getirdi.



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