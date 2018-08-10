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Fatih Terim, sahneye onu çıkarıyor: Henry Onyekuru!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sofiane Feghouli'yi kulübeye çekip yeni transferi Henry Onyekuru ile Ankaragücü karşısına çıkacak.

Kaynak: Vatan
Fatih Terim, sahneye onu çıkarıyor: Henry Onyekuru!
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10 Ağustos 2018 09:01
İlk haftada Ankaragücü deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da kadro da değişim olacak.

Fatih Terim, sakatlığı bulunan Nagatomo'nun alternatifini Martin Linnes olarak belirledi. Sağ beke Mariano'yu, sol beke ise Linnes'i koymak isteyen Terim, orta üçlüde ise Selçuk-Fernando ve Belhanda'yı oynatacak.

Sofiane Feghouli'yi kulübeye çekecek olan Terim, Onyekuru'yu ilk lig maçında sağ kanatta deneyip solda ise Rodrigues'e şans verecek.

İleri uçta ise Bafetimbi Gomis olacak.

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