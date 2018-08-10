İlk haftada Ankaragücü deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da kadro da değişim olacak.Fatih Terim, sakatlığı bulunan Nagatomo'nun alternatifini Martin Linnes olarak belirledi. Sağ beke Mariano'yu, sol beke ise Linnes'i koymak isteyen Terim, orta üçlüde ise Selçuk-Fernando ve Belhanda'yı oynatacak.Sofiane Feghouli'yi kulübeye çekecek olan Terim, Onyekuru'yu ilk lig maçında sağ kanatta deneyip solda ise Rodrigues'e şans verecek.İleri uçta ise Bafetimbi Gomis olacak.