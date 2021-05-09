Fatih Terim'in tecrübe tercihi farkı yarattı

Galatasaray şampiyonluk yarışındaki kaderini belirleyecek olan Beşiktaş maçına kadro revizyonuyla çıktı. Hafta boyunca derbi mücadalesinin hazırlıklarında son haftalarda kazanan kadronun bozulmayacağı izlenimi vardı. Forvette Halil Dervişoğlu ve kanatta da Kerem Aktürkoğlu idmanlarda ilk 11'de görev aldı. Ancak son çalışmada Fatih Terim, 4 değişiklik yaparken iki genç ismi kesip son iki sezonda derbilerde görev alan Falcao ile Onyekuru'yu ilk 11'de görevlendirdi.



TAM İSABET



Fenerbahçe'ye attığı golle 20 yıllık Kadıköy kâbusuna son veren Onyekuru dün akşam skor bulamasa da sol kantta yaptığı baskıyla rakibin sağ beki Rosier'in hücuma katkısını en az seviyeye indirdi. Falcao ise penaltı kazandırıp atışı gole çevirerek Sarı-Kırmızılılar'ı 2-1 öne geçiren isim oldu.



Sağ ve sol bekte de değişikliğe giden ve Şener'in yerine Yedlin, Ömer'in yerine de Saracchi'yi oynatan Terim'in bu hamleleri de Aslan için yerinde tercihler oldu. Maçtan önce kadro konusunda, "Aslında bu tip maçlar için aldığımız oyuncuları tercih ettik. Onlar da umarım kendilerini gösterirler" diyen Terim kadro seçiminde tam isabet sağlayıp yarışa devam etmenin mutluluğunu yaşadı.



