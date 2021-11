Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Karagümrük beraberliğinin ardından açıklamalarda bulundu.



"DAHA ETKİLİ OLMAMIZ LAZIM"



Karşılaşmayı değerlendiren Fatih Terim, "Oyuna hakim olan, kontrol altında tutan bir takımdık. 3. bölgede daha etkili olmamız lazım. Orada etkisizdik. Halil ve Kerem'in yorgunluğu vardı." dedi.



"NASIL 1-1 BİTTİ DERSİNİZ!"



İyi oynadıklarını ama sonuç alamadıklarını söyleyen Terim "Kaptığımız topları etkili kullanamadık. İstatistiklere bakarsak bu nasıl 1-1 bitti dersiniz. Zaten futbol bazen istatistiklere sığmayan bir oyun. 2 puan kaybı için üzgünüm. Rahat rahat söyleyebilirim, çünkü 2 golü de biz attık. Daha önce gol bulabilirdik. Bulsaydık daha baskılı olurdu." ifadelerini kullandı.



"AVRUPA SONRASI SIKINTI!"



Avrupa maçları sonrası kayıplar yaşadıklarını söyleyen Terim "Her Avrupa maçı sonrası bir sıkıntıya uğruyoruz. Üzgünüz ama devam ediyoruz. Biz de buradayız. Oyuna her geçen gün bir şeyler katıyoruz, bazı şeyleri de biraz daha fazla çabalamalıyız. Özellikle üretkenlikte biraz geriye düştük. Atamıyoruz. Pozisyona giriyoruz. Topun mülkiyetini alıyoruz ama özellikle Biglia stopere geçince orayı daha iyi kullanabilirdik. İçeriden çıkıyor, direkten dönüyor, durup dururken rakibe pas veriyoruz." ifadelerini kullandı.



"HAK EDİYORUZ BAZI ŞEYLERİ"



Hatalar yaptıklarını söyleyen deneyimli teknik adam "Hak ediyoruz bazı şeyleri. Rakip kaleye gelemiyor. Her an gol bulabilirsiniz ama durup dururken bir pas atıyoruz. Bu ve buna benzer birçok pozisyon yaşadık. Bir takım, teknik adam adına istenen şeyler değil ama oluyor. Tüm bunlara rağmen daha iyi günlere gideceğiz inşallah." şeklinde konuştu.



"HER FARK KAPANIR"



Şampiyonluk yarışı hakkında konuşan Fatih Terim "Mağlubiyet, çok büyük haksızlık olurdu. 2 puan kaybettik, hoşlanmadığımız bir şey. Lig çok uzun, her şeye rağmen devam edeceğiz. Bu sene hangi aksilik varsa, bize denk geldi. Allah beterinden korusun. Yedik de yedik. Kırmızı kartla cezalandırıldık. Bunların hepsi geçecek. Şu anda puan farkı az değil ama oluyor böyle. Hele ki kupada da devam ediyorsanız böyle oluyor. Kapatmaya çalışacağız. Kapanır bu puan farkları. Daha çok maç var. Duracak halimiz yok. Biz kaybettiğimiz gibi, herkes kaybedecek. Kabullenecek halimiz yok." diye konuştu.





