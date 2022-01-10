Fatih Terim'e veda: 'Teşekkürler Mister!'

Sacha Boey, Fatih Terim ile basın toplantısındaki bir anının fotoğrafını paylaşarak, "Bana güvendiğiniz ve bu büyük klübün kapılarını açtığıniz için teşekkür ederim. Galatasaray efsanesi olarak kalacaksıniz. Size gelecek için en iyisini diliyorum." ifadelerini kullandı.





Marcao, "Benim ve ailem için yaptıkların için teşekkür ederim, hayatımı değiştirdin. Üç yıl önce transferimde herkes şüpheyle yaklaştı, karşı çıktı ama bana güvendin. Sana sonsuza kadar minnettar olacağım. Hayatında başarılar diliyorum, teşekkürler imparator." paylaşımını yaptı.

Galatasaray'da oyuncular Fernando Muslera, Patrick van Aanholt ve Victor Nelsson, yolların ayrıldığı teknik direktör Fatih Terim için bir veda mesajı yayımladı.Kaptanlardan Fernando Muslera, "Bir resim bin kelime değerinde. İmparator Fatih Terim" ifadelerini kullanarak Fatih Terim'e veda etti.Sarı - kırmızılıların sol bek oyuncusu Patrick van Aanholt, Fatih Terim'le birlikte güldüğü bir fotoğrafı paylaştı ve "Birlikteliğimizin kısa sürmesine üzüldüm. Birlikte çalıştığımız zamanlarda Türkiye'deki kariyerime paha biçilemez katkınızdan dolayı müteşekkirim ve her zaman öyle kalacağım. Bundan sonraki yaşamınızda tüm güzellikler seninle olsun Fatih Hocam." ifadelerini kullandı.Victor Nelsson ise Fatih Terim'le el sıkıştığı fotoğrafı paylaşarak, "Teşekkürler hocam" notunu düştü.