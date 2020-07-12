Fatih Mert: 'Süper Lig'de küme düşme olmasın'

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Galatasaray'ı 1-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu



Süper Lig'de düşme olmaması gerektiğini dile getiren Fatih Mert, "Süper Lig'de düşme olmamalı! 7 kulüp ligden düşmeme konusunda görüş bildirdik; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi bizim bu fikrimizi destekledi ve "bizim için sorun değil, bu sene düşme olmayabilir" dedi. Lig 21 takımla seneye de oynanabilir. Galatasaray pandeminden önceki durumu ortada, şimdiki durumu ortada. Abdürrahim bey de pandemi sizi, bizi ve Göztepe'yi vurdu" dedi.



Galatasaray, Türkiye'nin en güçlü takımlarından biri, kazandığımız için çok mutluyuz; bizim için çok stresli bir maç oldu. Herkes Ankaragücü kesin düştü gözüyle bakıyor ancak biz 3'te 3 hedefi koyduk; bunları kazanıp sonrasına bakacağız. İnşallah bu ligde kalmak istiyoruz. Hepimiz gerginiz ve 95 dakikayı nasıl bitirdiğimizi bilmiyoruz. Fatih Terim'e saygımız sonsuz; maçtan sonra yaşanan olay onunla ilgili değildi; kendisiyle alakası yok" şeklinde konuştu.



