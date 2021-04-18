Fatih Karagümrük'te Enzo Roco'nun testi pozitif

Fatih Karagümrük'te forma giyen Enzo Roco'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu

Haber; AA
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Fatih Karagümrük'te Enzo Roco'nun testi pozitif
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18 Nisan 2021 14:29
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te forma giyen Enzo Roco'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Dün yapılan Kovid-19 testi neticesinde futbolcumuz Enzo Roco'nun test sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuzun genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi sürecine evinde devam edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.



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