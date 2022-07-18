FASSNACHT TRANSFERİNE ONAY VERDİLER

TAKAS TEKLİFİNE RET

FASSNACHT BEŞİKTAŞ'TA KAÇ PARA KAZANACAK?

SON MAÇINDA ŞOV YAPMIŞTI

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, İsviçre ekibi Young Boys'ta forma giyen Christian Fassnacht'la anlaşmaya vardı. Bir süredir bu transfer için çalışmalar yapan Beşiktaş Futbol Direktörü Ceyhun Kazancı, 28 yaşındaki oyuncu ve kulübünü ikna etti.Bu transferin gerçekleşmesinde Young Boys'un sağ kanat için 23 yaşındaki Kevin Rüegg'i kadroya katması etkili oldu. Fassnacht'n alternatifsiz olması sebebiyle Young Boys yetkilileri bu transferi onaylamıyordu. Ancak; imza sonrasında işler değişti.Orta sahada birçok pozisyonda oynayabilen oyuncunun İstanbul'a gelmesi biraz uzun sürebilir. Çünkü iki kulüp henüz bonservis bedelinin ödeme planı için anlaşamadı. Beşiktaş'ın 3,5 milyon Euro'yu iki taksitle ödeme teklifi kabul edilmedi. İsviçreliler bu tutarın tamamını peşin istiyor.İki kulübün bu konuda anlaşması sonrasında Fassnacht'ın transferi gerçekleşecek. Öte yandan 2+1 yıllık sözleşme üzerinde anlaşılan yıldız oyuncunun Beşiktaş'tan kazanacağı yıllık ücret 1,5 milyon Euro ve 300 bin Euro şampiyonluk bonusu olacak.Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Christian Fassnacht, Young Boys'un Zürih'i 4-0 yendiği maçta 1 gol 1 asistlik katkı yaptı. Maçın 62. dakikasında gol atan Fassnacht, 85. dakikada ise son golün asistini yaptı. Fassnacht karşılaşmanın ardından maçın oyuncusu ilan edilmişti.