Faruk Koca: 'Ankaragücü, dünyada tanınan bir kulüp olmalı'

Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen MKE Ankaragücü'nün başkanı Faruk Koca, yeni sezonda Süper Lig'de de camianın beklentisinden daha öte bir futbol oynatmayı hedeflediklerini belirtti.



Sarı-lacivertli kulübün Youtube kanalına konuşan Koca, zor bir sezon geçirdiklerini ancak lig başında koydukları Süper Lig hedefine Yılport Samsunspor maçıyla birlikte ulaştıklarını hatırlatarak, "İşin açıkçası biraz daha erken bekliyordum ama bu lig çok zor bir lig, ne olacağı pek belli olmuyor. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda, biliyorsunuz Ankaragücü İmalat'ı Harbiye'nin işçileri tarafından kurulmuş, Makine Kimya Endüstrisi'nin (MKE) işçileri tarafından kurulmuş bir kulüp ve Ramazan Bayramı, üç bayramı bir arada yaşadık." diye konuştu.



Bu başarıdan dolayı bütün Ankaralılar ile birlikte çok mutlu olduklarını belirten Koca, şöyle devam etti:



"Bu mücadeleyi veren bütün oyuncularımızı tebrik ediyorum. Şampiyonluk kutlamasını 19 Mayıs Stadyumu'nun yerinde yapacağız, 19 Mayıs Stadı bizim için değerli. 19 Mayıs Stadı'nın yapımıyla ilgili çok yakinen takip ediyorum. Bakanlığımız bütün çalışmalarını titiz bir şekilde yapıyor. Bizim camiamız için çok önemli bir sembol. Taraftarımıza da oranın temelinin ne zaman atılacağıyla ilgili bir müjde vermek istiyoruz. Bütün taraftarımızı da o gün şampiyonluk kutlamalarında bekliyoruz."



Geçen yıl Süper Lig'den düştükten sonra bu sezon tekrar Süper Lig'e yükselmelerinin önemli bir sportif başarı olduğunu belirten Koca, "Mali olarak da Ankaragücü'nün önünü açtık, 10 yıllarca birikmiş sıkıntıları aşmak kolay değildi. Ankaragücü mali olarak da önünü görebilen, hedefe yürüyen bir kulüp haline geldi. İhtiyacı yok mu tabii ki var ama Ankaragücü 'para ödemiyor' eleştirilerinin artık olmadığı bir kulüp haline geldi. Yeterli mi, önümüzdeki sezon Süper Lig'de oynayacağız, bütün Ankara'nın dinamiklerini katmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." şeklinde konuştu.



Koca, "Bu kulübü artık Süper Lig'den düşen bir kulüp halinden çıkartmamız gerekiyor, böyle bir kaosu yaşamaması gerekiyor, bu Ankaralıların ayıbı olur." dedi.



Süper Lig'deki planlarına ilişkin de Koca, "Süper Lig'deki rakiplerimiz çok büyük kulüpler. Ankaragücü önümüzdeki sezon Süper Lig'de gerçekten camiamızın beklentisinden daha öte bir futbol oynayacaktır. Ankaragücü maalesef hak ettiği yerde olamadı, kesinlikle Ankaragücü'nün dünyada tanınan bir futbol kulübü olması gerektiğine inanıyorum. Ankaragücü'nü o beklenilen yere getirmek için elimizden geleni yapacağız, tabii ki hazırlıklarımız var, iki aydır Türkiye'de ve dünyada birçok futbolcuyu izliyoruz." ifadelerini kullandı.



Şampiyonluğu başkentin simgesi 'Atakule'nin de sarı-lacivertli renklere bürünmesini de değerlendiren Koca, "Atakule Ankara'nın sembolü sarı-lacivertli renklerle süslendi, ilkleri yaşıyor, camiamız için de sürpriz oldu. Ankaragücü hep sürprizler yapacak, Süper Lig'de de büyük sürprizler yapacağına inanıyorum. Camiamız şundan emin olsun Ankaragücü'nün önü açık, inşallah daha iyi yerlerde olacaktır." dedi.





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