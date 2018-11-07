Fenerbahçe'nin görüşme halinde olduğu Arjantinli çalıştırıcı Jorge Sampaoli için Universidad de Chile devreye girdi.Fenerbahçe'nin ardından Şili ekibi, eski teknik direktörünü yeniden göreve getirmek için girişimlere başladı.Sampaoli'nin teklife net yanıt vermediği, Fenerbahçe ile görüşmelerin sonuçlanmasını beklediği belirlendi.Bu arada Anderlecht maçının hazırlıklarına ara vermeyen Kanarya, dünkü idmanda hücum ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Erwin Koeman, dar alanda gerçekleştirilen ofansif organizasyonlarda futbolcularını sık sık uyardı.Çift kale maçlarda maçın taktiği denendi. Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak.