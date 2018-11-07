  •  
    Ligue 1'i resmen salladı, G.Saray'ın aşkı alevlendi
  •  
    Loris Karius'a ince ayar; "Hallet hemen, YETER"
  •  
    İşte Beşiktaş'ın yeni gol umudu: "Büyük fırsat"
  •  
    "Moskova'da G.Saray'ı yenmek ve UEFA için..."
  •  
    Şampiyonlar Ligi'nin sonrası derbi için itiraf

F.Bahçe'nin gündemindeki Sampaoli'ye sürpriz teklif

Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu konuşulan teknik direktörü Jorge Sampaoli için sürpriz bir takım devreye girdi.

Kaynak: Takvim
F.Bahçe'nin gündemindeki Sampaoli'ye sürpriz teklif
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Kasım 2018 11:07
Fenerbahçe'nin görüşme halinde olduğu Arjantinli çalıştırıcı Jorge Sampaoli için Universidad de Chile devreye girdi.

Fenerbahçe'nin ardından Şili ekibi, eski teknik direktörünü yeniden göreve getirmek için girişimlere başladı.

Sampaoli'nin teklife net yanıt vermediği, Fenerbahçe ile görüşmelerin sonuçlanmasını beklediği belirlendi.

HÜCUM EDECEK!

Bu arada Anderlecht maçının hazırlıklarına ara vermeyen Kanarya, dünkü idmanda hücum ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Erwin Koeman, dar alanda gerçekleştirilen ofansif organizasyonlarda futbolcularını sık sık uyardı.

Çift kale maçlarda maçın taktiği denendi. Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için