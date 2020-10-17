F.Bahçe'de Gökhan Gönül Göztepe maçında yok

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında pazar günü Göztepe'ye konuk olacak.İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.Fenerbahçe'nin Göztepe maçı kadrosunda Gökhan Gönül ve Garry Rodrigues yer almadı. Bu iki futbolcunun yanı sıra kadroda yer alamayan diğer isimler ise şu şekilde; Nabil Dirar, Diego Perotti, Ömer Faruk BeyazLigde oynadığı 4 maçın 2'sini kazanan, 2'sinde ise berabere kalan Fenerbahçe, haftaya 8 puanla ikinci sırada girdi. Bu müsabakalarda Çaykur Rizespor ile Fatih Karagümrük'ü mağlup eden sarı-lacivertli takım, Atakaş Hatayspor ve Galatasaray karşısında ise sahadan birer puanla ayrıldı. Bu süreçte rakip fileleri 4 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 2 gol gördü.Göztepe ise Süper Lig'in ilk 4 haftasında bir galibiyet aldı, 3 kez berabere kaldı. İzmir temsilcisi, 6 puan ve averajla haftaya 8. sırada girdi.Fenerbahçe'de Uruguaylı savunma oyuncusu Mauricio Lemos, kart cezası nedeniyle Göztepe karşısında forma giyemeyecek.