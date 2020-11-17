Evliya Çelebi gibi gezdi: Colin Kazım-Richards

Bir dönem Türkiye'de de oynayan Colin Kazım-Richards, 16 yıllık kariyerinde 17 kulüpte forma giymesiyle öne çıkıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Evliya Çelebi gibi gezdi: Colin Kazım-Richards
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17 Kasım 2020 17:12
Colin Kazım-Richards bir dönem Türkiye'de Galatasaray, Fenerbahçe ve Bursaspor formalarını terletti. Milli Takımımızda da forma giyen oyuncu, kulüp kariyerinde 17 farklı takımla mücadele etti.

34 yaşındaki forvet kariyerine başladığı Bury takımından tam 16 yıl sonra yine İngiltere'ye döndü. Colin Kazım, Championship ekibi Derby Country için mücadele ediyor.

Son olarak Meksika'da Pachuca forması giyen oyuncu, bir süre kulüpsüz kaldıktan sonra Championship ekibiyle yeni bir sayfa açtı.

"BENİ KUPALAR MOTİVE EDER"

Kariyeri hakkında konuşan Colin Kazım; "Bu kadar takım değiştirmemin yanlış olduğu düşünülüyor. Buna kim karar veriyor? Güney Amerika'ya da Kuzey Amerika'ya da gitmeyi ben tercih ettim. Birçok yerde kupa kazandım, beni motive eden de buydu." dedi.

34 yaşındaki Colin Kazım; Türkiye, İngiltere, Brezilya, Fransa, Yunanistan, Hollanda, İskoçya ve Meksika gibi ülkelerde futbol oynadı. Forvet oyuncusu, bu ülkelerde toplam 4 lig şampiyonluğu kazandı.



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