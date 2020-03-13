Everton'da koronavirüs; Ada çalkalanıyor

Everton'da bir oyuncunun koronavirüs ile ilgili semptomlar göstermesi üzerine takımın ve personelin karantinaya alındığı açıklandı. Tesisler kapatıldı.Söz konusu oyuncu ile kulübün sürekli temas halinde olduğu ve gelişmelerin yakından takip edildiği bildirildi. Tüm Everton oyuncularının sağlığı için tesislerin ve Everton'ın işyerlerinin kapatıldığı kaydedildi.Oyuncunun ismi şu anda paylaşılmazken İngiliz basını da konu hakkında bilgi paylaşmadıPremier Lig'de Leicester City, Chelsea ve Arsenal'de koronavirüs tespit edilmişti.