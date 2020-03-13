Everton'da koronavirüs; Ada çalkalanıyor

Everton, bir futbolcuda koronavirüs ile ilgili semptomların saptanmasının ardından takım ve teknik ekibin karantinaya alındığını duyurdu

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Everton'da koronavirüs; Ada çalkalanıyor
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13 Mart 2020 12:43
Everton'da bir oyuncunun koronavirüs ile ilgili semptomlar göstermesi üzerine takımın ve personelin karantinaya alındığı açıklandı. Tesisler kapatıldı.

Söz konusu oyuncu ile kulübün sürekli temas halinde olduğu ve gelişmelerin yakından takip edildiği bildirildi. Tüm Everton oyuncularının sağlığı için tesislerin ve Everton'ın işyerlerinin kapatıldığı kaydedildi.

Oyuncunun ismi şu anda paylaşılmazken İngiliz basını da konu hakkında bilgi paylaşmadı

Premier Lig'de Leicester City, Chelsea ve Arsenal'de koronavirüs tespit edilmişti.



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