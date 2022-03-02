Everton, Rus şirketler ile olan anlaşmalarını askıya aldı

Rus şirketler ile arasına mesafe koyan kulüpler arasına Everton da eklendi. İngiliz kulübü Rus şirketler ile olan ticari anlaşmalarını askıya aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Everton, Rus şirketler ile olan anlaşmalarını askıya aldı
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02 Mart 2022 17:04
İngiltere Premier Lig kulübü Everton, Ukrayna'nın işgalinin ardından Rus şirketleri USM, Megafon ve Yota ile ticari sponsorluk anlaşmalarını askıya aldı.

Everton takımının internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Oyuncular, teknik ekip ve Everton'da çalışan herkes, Ukraynalı oyuncumuz Vitalii Mykolenko ve ailesine tam destek vermeye devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

İngiliz kulüp, Rus şirketleri USM, Megafon ve Yota ile olan tüm ticari sponsorluk anlaşmalarını derhal askıya aldığını duyurdu.

Everton'la ticari bağları bulunan Rus milyarder Alisher Usmanov'un mal varlığı Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi sonrası Avrupa Birliği tarafından dondurulmuştu.

Everton'ın sahibi Farhad Moshiri'nin başkanlığını yaptığı Usmanov'un sahibi olduğu USM Holdings, kulübün antrenman sahasına sponsorluk yapıyor.

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