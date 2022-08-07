Evander'den Galatasaray'a yakın takip

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Evander, sarı-kırmızılıların Antalyaspor ile oynadığı maçı izlediği anın fotoğrafını paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Evander'den Galatasaray'a yakın takip
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07 Ağustos 2022 22:07
Galatasaray'ın 10 numara adaylarından biri olan Evander'den sürpriz bir paylaşım geldi.

Brezilyalı futbolcu, sarı-kırmızılıların Antalyaspor ile oynadığı ligin ilk maçını izlediği anın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Galatasaraylı taraftarlar, 24 yaşındaki futbolcunun bu paylaşımına kısa sürede yoğun ilgi gösterdi. 

İşte Evander'in paylaşımı:








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