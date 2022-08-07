Evander'den Galatasaray'a yakın takip

Galatasaray'ın 10 numara adaylarından biri olan Evander'den sürpriz bir paylaşım geldi.
Brezilyalı futbolcu, sarı-kırmızılıların Antalyaspor ile oynadığı ligin ilk maçını izlediği anın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
Galatasaraylı taraftarlar, 24 yaşındaki futbolcunun bu paylaşımına kısa sürede yoğun ilgi gösterdi.
İşte Evander'in paylaşımı:
Brezilyalı futbolcu, sarı-kırmızılıların Antalyaspor ile oynadığı ligin ilk maçını izlediği anın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
Galatasaraylı taraftarlar, 24 yaşındaki futbolcunun bu paylaşımına kısa sürede yoğun ilgi gösterdi.
İşte Evander'in paylaşımı: