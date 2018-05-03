Eusebio Di Francesco: 'Daha iyisini yapabiliriz'

Roma'nın teknik direktörü, hakem hatalarının sonuca etki ettiğini ancak takımının da hatalar yaptığını vurguladı."Maça başlangıcımız hayal kırıklığına uğrattı. Buna bir tepki vermemiz gerekiyordu. İkinci yarıda mükemmel bir oyun ortaya koyduk""Roma'nın önümüzdeki sezon da Şampiyonlar Ligi'nde olması gerekiyor. Serie A'daki durumumuzu güvence altına almalıyız. Neler yapabileceğimizi kanıtladık ancak daha iyisini yapabiliriz""Kulübüme zarar vermemek için UEFA hakkında konuşmak istemiyorum. İçimde öfke ve pişmanlık var ancak şu anda ulaşmamız gereken hedefler var. Bunun için enerjimi harcamalıyım""Verilmeyen kırmızı kart ve penaltı, sonucu değiştirebilirdi. Ancak biz de hatalar yaptık"