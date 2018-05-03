Eusebio Di Francesco: 'Daha iyisini yapabiliriz'

Roma'nın teknik direktörü Eusebio Di Franceso, hakem hatalarının sonuca etki ettiğini ancak takımının da hatalar yaptığını vurguladı.
İşte Eusebio Di Francesco'nun açıklamaları;
"Maça başlangıcımız hayal kırıklığına uğrattı. Buna bir tepki vermemiz gerekiyordu. İkinci yarıda mükemmel bir oyun ortaya koyduk"
DAHA FAZLASINI YAPABİLİRİZ
"Roma'nın önümüzdeki sezon da Şampiyonlar Ligi'nde olması gerekiyor. Serie A'daki durumumuzu güvence altına almalıyız. Neler yapabileceğimizi kanıtladık ancak daha iyisini yapabiliriz"
UEFA'YA TEPKİ
"Kulübüme zarar vermemek için UEFA hakkında konuşmak istemiyorum. İçimde öfke ve pişmanlık var ancak şu anda ulaşmamız gereken hedefler var. Bunun için enerjimi harcamalıyım"
SONUÇ DEĞİŞEBİLİRDİ
"Verilmeyen kırmızı kart ve penaltı, sonucu değiştirebilirdi. Ancak biz de hatalar yaptık"
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İşte Eusebio Di Francesco'nun açıklamaları;
"Maça başlangıcımız hayal kırıklığına uğrattı. Buna bir tepki vermemiz gerekiyordu. İkinci yarıda mükemmel bir oyun ortaya koyduk"
DAHA FAZLASINI YAPABİLİRİZ
"Roma'nın önümüzdeki sezon da Şampiyonlar Ligi'nde olması gerekiyor. Serie A'daki durumumuzu güvence altına almalıyız. Neler yapabileceğimizi kanıtladık ancak daha iyisini yapabiliriz"
UEFA'YA TEPKİ
"Kulübüme zarar vermemek için UEFA hakkında konuşmak istemiyorum. İçimde öfke ve pişmanlık var ancak şu anda ulaşmamız gereken hedefler var. Bunun için enerjimi harcamalıyım"
SONUÇ DEĞİŞEBİLİRDİ
"Verilmeyen kırmızı kart ve penaltı, sonucu değiştirebilirdi. Ancak biz de hatalar yaptık"
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın