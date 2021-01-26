EuroLeague'de gün, zafer günü olsun!

THY EuroLeague'de çift maç haftası başlıyor. 22. haftanın ilk gününde temsilcilerimizden Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko sahaya çıkıyor.



İşte günün programı:



19.00 Anadolu Efes - Kızılyıldız

20.00 Khimki - Bayern Münih

21.00 Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel-Aviv

22.45 Olimpia Milano - Olympiakos

23.00 Barcelona - Zenit St. Petersburg



ANADOLU EFES - KIZILYILDIZ



Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında Sırbistan'ın Kızılyıldız mts ekibini konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.



Avrupa Ligi'nin geride kalan bölümünde 11 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, averajla 8. sırada bulunuyor. Ligde 7 galibiyet ve 14 yenilgisi olan Kızılyıldız mts ise averajla 16. sırada yer alıyor.



İki takım arasında sezonun ilk yarısında Sırbistan'da oynanan maçı Anadolu Efes, 75-64'lük skorla kazanmıştı.



Avrupa'da 708. maçına çıkacak



Anadolu Efes, Kızılyıldız mts karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 708. maçına çıkacak.



Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 707 karşılaşmada 399 galibiyet ve 308 yenilgi yaşadı.



Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ise 460. maçını yapacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 459 karşılaşmada 242 galibiyet alırken, 217 kez ise salondan mağlup ayrıldı.



FENERBAHÇE BEKO - MACCABI TEL AVIV



Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında 26 Ocak Salı günü İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'yı konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.



Sezona kötü başlayan ve istikrarsız sonuçlar alan Fenerbahçe Beko, son 6 maçını kazanarak çıkışa geçti. Ligin 15 haftalık bölümünde sadece 5 kez kazanabilen sarı-lacivertli ekip, üst üste elde ettiği başarılı sonuçlarla 11 galibiyete ulaştı. Ligde rakiplerine 10 kez mağlup olan Fenerbahçe Beko, 11. sırada bulunuyor.



Maccabi Playtika ise 10 galibiyet ve 11 yenilgiyle 12. sırada yer alıyor.



Fenerbahçe Beko, sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada rakibini deplasmanda 75-65 mağlup etmişti.



