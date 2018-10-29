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Euroleague'de Ekim ayının MVP'si Tavares

Real Madrid forması giyen Walter Tavares, THY Avrupa Ligi'nde ekim ayının en değerli oyuncusu oldu.

Kaynak: AA
Euroleague'de Ekim ayının MVP'si Tavares
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29 Ekim 2018 18:31
Real Madrid'in pivot oyuncusu Walter Tavares, THY Avrupa Ligi'nde ekim ayının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. 

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Tavares, oynadığı 4 maçı da kazanan İspanya ekibi Real Madrid'de sergilediği performansla ekim ayının en değerli oyuncusu ödülüne layık görüldü. 

Yeşil Burun Adaları'ndan 26 yaşındaki basketbolcu Tavares, ekim ayında oynadığı 4 karşılaşmada 10,3 sayı, 9,5 ribaunt ve 3 blok ortalamalarıyla mücadele etti.

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