EuroLeague'in tecrübeli hakemi parfüm çalarken yakalandı

EuroLeague hakemi Matej Boltauzer, Partizan-Monaco maçından sonra Belgrad Havalimanı'nda 221 Euro değerindeki bir Tom Ford parfümünü çalarken güvenlik tarafından yakalandı ve tutuklandı.pic.twitter.com/RK7Js3P1vT



— Sporxtv (@sporxtv) April 27, 2024

Turkish Airlines EuroLeague'in hakemlerinden Matej Boltauzer, çarpıcı bir olaya karıştı.Sloven hakem Republika'nın haberine göre Belgrad'daki Nikola Tealsa havaalanından parfüm çalarken yakalandı.221 euro değerindeki parfümünü çalan Boltauzer, yine haberde geçene göre bu olaya EuroLeague'in 12. haftasındaki Partizan – Monaco mücadelesinden sonra karıştı.Yetkililer tarafından tutuklanan Boltauzer, 30.000 dinarlık ceza ödedi ve serbest bırakıldı.Olay, Sırp medyasının hakeme ulaşması ve Boltauzer'indemesi üzerine aydınlandı.