EuroLeague'in tecrübeli hakemi parfüm çalarken yakalandı

EuroLeague'in tecrübeli hakemlerinden Matej Boltauzer, Belgrad havaalanında hırsızlık yaparken yakalandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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EuroLeague'in tecrübeli hakemi parfüm çalarken yakalandı
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27 Nisan 2024 12:25
Son güncelleme 27 Nisan 2024 12:29
Turkish Airlines EuroLeague'in hakemlerinden Matej Boltauzer, çarpıcı bir olaya karıştı.

PARFÜM ÇALARKEN YAKALANDI

Sloven hakem Republika'nın haberine göre Belgrad'daki Nikola Tealsa havaalanından parfüm çalarken yakalandı.

221 euro değerindeki parfümünü çalan Boltauzer, yine haberde geçene göre bu olaya EuroLeague'in 12. haftasındaki Partizan – Monaco mücadelesinden sonra karıştı.

"ÜZGÜNÜM KONUŞAMAM"

Yetkililer tarafından tutuklanan Boltauzer, 30.000 dinarlık ceza ödedi ve serbest bırakıldı.

Olay, Sırp medyasının hakeme ulaşması ve Boltauzer'in "Bu konuda bir bilgim yok. Üzgünüm, konuşamam." demesi üzerine aydınlandı.

 

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