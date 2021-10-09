EuroLeague'de haftanın MVP'si Shengelia!

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Shengelia oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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EuroLeague'de haftanın MVP'si Shengelia!
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09 Ekim 2021 17:07
CSKA Moskova'nın Gürcü basketbolcusu Tornike Shengelia, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ikinci hafta karşılaşmalarında 29 verimlilik puanına ulaşan Shengelia, kariyerinde 5. kez haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

Shengelia, 100-96 galip ayrıldıkları Anadolu Efes deplasmanında 23 sayı, 4 ribaunt ve 3 asist üretti.


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