EuroLeague'de haftanın MVP'si Lorenzo Brown

Lorenzo Brown, THY EuroLeague'de haftanın en değerli oyuncusu seçildi.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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EuroLeague'de haftanın MVP'si Lorenzo Brown
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20 Kasım 2021 18:37
Rusya ekibi UNICS Kazan'ın ABD'li basketbolcusu Lorenzo Brown, THY EuroLeague'de haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 11. hafta karşılaşmalarında 31 verimlilik puanına ulaşan Brown, haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

Brown, takımının iç sahada 85-71 kazandığı ALBA Berlin maçında 21 sayı, 9 asist, 5 ribaunt, 2 top çalmayla oynadı.


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