ESPN yazarı Shelburne'ün itirafı: "MVP oyumu LeBron'a verdim!"

ESPN'den Ramona Shelburne, sezon MVP'si ödülü için Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'e oy verdiğini, ancak bunun istatistiksel üretimle pek ilgisi olmadığını itiraf etti.



Shelburne, Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokunmpo ve Houston Rockets yıldızı James Harden yerine, Lakers süperstarını seçtiğini vurguladı. Giannis ve Harden, son iki sezonda da adaylar arasındalardı.



ESPN yazarı, oy tercihini ise şu şekilde açıkladı:



"LeBron James'e oy verdim, çünkü daha çok anlatıya dayalı bir seçmen olma eğilimindeyim ve LeBron James, önceki yaz dönemindeki tüm işlevsizlikten sonra, playoffları altı yıl üst üste kaçıran bir Lakers takımını Batı'da en üst sıraya çıkardı. Bu yüzden bence bu konuda da hakkı verilmeli."



Kimilerine göre, Giannis'in ödülü LeBron'dan daha çok hak etmesinin sebebi, daha etkileyici istatistikler sergilemiş olması ve James'in aksine, yanında başka bir süperstar bulundurmaması.



