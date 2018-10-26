La Liga'da 10. haftanın açılış mücadelesindeilekarşı karşıya geldi.Mücadelenin 20. dakikasında Borja Iglesias'ın golüyle öne geçen Espanyol, ilk devreyi 1-0 üstün kapattı.Espanyol'un maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmasını engelleyen gol ise 90. dakikada Verde'den geldi ve Real Valladolid ile Espanyol 1-1 berabere kaldı. Real Valladolid'de Enes Ünal 90 dakika sahada kaldı.Bu sonuçla birlikte Espanyol puanını 18 yaptı ve maç fazlasıyla lider Barcelona ile puanını eşitledi. Real Valladolid'in puanı ise 16'ya yükseldi.