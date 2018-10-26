La Liga'da 10. haftanın açılış mücadelesinde Valladolid ile Espanyol karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 20. dakikasında Borja Iglesias'ın golüyle öne geçen Espanyol, ilk devreyi 1-0 üstün kapattı.
Espanyol'un maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmasını engelleyen gol ise 90. dakikada Verde'den geldi ve Real Valladolid ile Espanyol 1-1 berabere kaldı. Real Valladolid'de Enes Ünal 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla birlikte Espanyol puanını 18 yaptı ve maç fazlasıyla lider Barcelona ile puanını eşitledi. Real Valladolid'in puanı ise 16'ya yükseldi.
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Mücadelenin 20. dakikasında Borja Iglesias'ın golüyle öne geçen Espanyol, ilk devreyi 1-0 üstün kapattı.
Espanyol'un maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmasını engelleyen gol ise 90. dakikada Verde'den geldi ve Real Valladolid ile Espanyol 1-1 berabere kaldı. Real Valladolid'de Enes Ünal 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla birlikte Espanyol puanını 18 yaptı ve maç fazlasıyla lider Barcelona ile puanını eşitledi. Real Valladolid'in puanı ise 16'ya yükseldi.
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