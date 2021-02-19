Eskişehirspor, siftahı Bandırmaspor karşısında yaptı!

TFF 1. Lig'de 22. hafta mücadelesinde Eskişehirspor, Bandırmaspor'u 2-1 mağlup etti ve ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Eskişehirspor, siftahı Bandırmaspor karşısında yaptı!
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19 Şubat 2021 18:02
TFF 1. Lig'de 22. hafta karşılaşmasında Eskişehirspor, Bandırmaspor'u ağırladı.

Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Eskişehirspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 7. dakikada İbrahim Öner ve 50. dakikada penaltıdan Bedirhan Altunbaş attı. Bandırmaspor'un tek sayısını ise 31. dakikada Pote kaydetti.

Bu sonucun ardından ligde ilk galibiyetini alan Eskişehirspor, puanını 7 yaptı ve 18. sırada yer aldı. Son 4 maçında 3. mağlubiyetini alan Bandırmaspor ise 30 puanla 10. sırada yer buldu.

Eskişehirspor, gelecek hafta Samsunspor deplasmanına konuk olacak. Bandırmaspor ise Keçiörengücü'nü ağırlayacak.



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