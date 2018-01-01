Eski Rockets üyelerine göre, Houston'daki kültür, "sorunlu"

Houston Rockets'ın eski takım üyelerinin, Houston'daki kültürü "sorunlu" olarak tanımladıkları iddia edildi.



2020-21 sezonunun başlangıcına sadece haftalar kala, Rockets ekibi yalnızca bir günlük sürede, büyük bir kargaşa içine girdi.



Yakın zamanda Harden ile alakalı gelen "mutsuzluk" raporları ve Westbrook'un takas talep etmesi ilei bu kadro için büyük değişikliklerin kaçınılmaz olacağı düşünülüyor.



Ancak, The Athletic'de yer alan bir makalede Shams Charania, yıldızlarına çok fazla "özel muamele" gösterdiği ve oldukça "zehirli" bir kültürü barındırdığı iddia edilen Houston'ı rahatsız eden birçok başka sorunu da ayrıntılarıyla anlattı:



"Kaynaklar, eski takım üyelerinin Houston'daki kültürü 'sorunlu' olarak nitelendirdiğini belirterek, yıldızlarına çok fazla özel muamele gösterdiklerinin altını çizdi. Kaynaklara göre bir örnek de, 2018'de daha fazla para ve ayrıca daha fazla saygı arayışıyla takımdan ayrılan Trevor Ariza'nın vakasıydı. İddiaya göre Rockets kendisini takımda tutmaya çalışmış, ancak Ariza, takım tarafından hiç beyan edilmemiş bir özür beklemişti.



Kaynaklara göre, eski takım üyeleri ayrıca Clint Capela ve Chris Paul gibi oyuncuların neden takas edildiğini de sorgulamışlardı. Takımın hem eski hem de mevcut oyuncularından, ekibin oyun tarzıyla ilgili şikayetler olduğu da iddia edildi. Başka iddialara göre ise oyuncular, 2018 Batı Konferansı Finalleri'nin 7. maçında takımın 27 tane üst üste üçlük atışı kaçırmasıyla, başka herhangi bir hücum stratejisinin ayarlanmaması veya dahil edilmemesi durumundan ötürü şikayetlerde bulunmuşlardı."



Rockets'ın tüm bu sorunları nasıl ele almayı planladığı, henüz bilinmiyor.



