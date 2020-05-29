Eski futbolcusundan Beşiktaş'a genç yıldız önerisi

Beşiktaş'ta transfer için Nijerya'dan yeni aday çıktı.
Futbolculuk kariyeri sonrası menajerliğe soyunan Baki Mercimek, geçtiğimiz günlerde "Afrika'nın en yetenekli futbolcusunu Beşiktaş'a getirmek istiyorum" demişti.
Bu ismin Nijeryalı Wisdom Ubani olduğu bildirildi. Mercimek'in ayrıca Erdal Torunoğulları ile bir görüşme yaparak U-17 Afrika Şampiyonası'nda 5 maçta 3 gol atan Ubani'nin kıtanın yeni yıldız adayı olduğunu söylediği öğrenildi.
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Futbolculuk kariyeri sonrası menajerliğe soyunan Baki Mercimek, geçtiğimiz günlerde "Afrika'nın en yetenekli futbolcusunu Beşiktaş'a getirmek istiyorum" demişti.
Bu ismin Nijeryalı Wisdom Ubani olduğu bildirildi. Mercimek'in ayrıca Erdal Torunoğulları ile bir görüşme yaparak U-17 Afrika Şampiyonası'nda 5 maçta 3 gol atan Ubani'nin kıtanın yeni yıldız adayı olduğunu söylediği öğrenildi.
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