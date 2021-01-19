Erzurumspor'da yeni transferler idmanda

Süper Lig'in 20. haftasında 21 Ocak Perşembe günü Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak BB Erzurumspor, maçın hazırlıklarına başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Erzurumspor'da yeni transferler idmanda
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19 Ocak 2021 17:58
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 20. haftasında 21 Ocak Perşembe günü Aytemiz Alanyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Aytemiz Alanyaspor ile yapacakları karşılaşmaya hazırlanan Erzurumsporlu futbolcular, teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, koşu ve taktik çalışmalarıyla sona erdi.

Antrenmana, yeni transferlerden Aatıf Chahechouhe, Johanna Omolo, Manuel Da Costa, Jakub Szumski ve Brahim Darri'nin yanı sıra sakatlığı geçen Ömer Şişmanoğlu da katıldı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.



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