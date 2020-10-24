Erzurumspor'da üzüntü: 'Yediğimiz goller yakışmadı'

Uzun süredir oynamadıklarını söyleyen Murat Uçar ise, "Yaklaşık 21 gündür oynamamamız ritmimizi bozdu. Yediğimiz goller bize yakışmadı. Önümüzdeki hafta telafi etmek istiyoruz. Galatasaray'ı tebrik ederim." dedi.

BB Erzurumspor'da İbrahim Akdağ ve Murat Uçar, Galatasaray'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.İbrahim Akdağ kötü oynadıklarını belirtirken, "Galatasaray karşısında istediğimiz hiçbir şey yapamadık, aşırı konsantrasyondan da olabiliyor sanırım. 3 haftalık bir ara oldu, maç temposunu da kaybettik. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Hocamızın hiçbir istediğini yapamadık ama bugünü unutmak zorundayız" ifadelerini kullandı.