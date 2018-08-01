Erzurumspor'da transfere sosyal hayat ve iklim engeli!

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Mevlüt Doğan, "Süper Lig'e yeni çıkmış bir kulüp olarak iklim zorluğundan, şehrimizde sosyal hayatın çok olmamasından ve futbolcuların ailelerini ikna edemediğimizden futbolcuları şehrimize getirmek zor oluyor." dedi.



Mavi-beyazlı ekibin yönetimi ve teknik heyeti, Palandöken Dağı'ndaki bir kafede kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.



Başkan Mevlüt Doğan, yaptığı açıklamada, bir süre önce yollarını ayırdıkları Mert Nobre ve Burhan Eşer ile ilgili yanlış şeylerin konuşulduğunu söyledi.



"Bir futbolcu kulüpten para istiyor diye kovulmaz." diyen Doğan, şöyle konuştu:



"Bu tür şeylere itibar etmemenizi rica ediyorum. Süper Lig'e yeni çıkmış bir kulüp olarak iklim zorluğundan, şehrimizde sosyal hayatın çok olmamasından ve futbolcuların ailelerini ikna edemediğimizden futbolcuları şehrimize getirmek zor oluyor. Bu nedenle futbolcu bize geldiğinde, değerinden daha çok para istiyor. Transferlerle alakalı bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Sosyal medyada bazı şeyler yazılıp çiziliyor. Her türlü eleştiriye açığız ama şahsımıza ve yönetim kurulumuza hakaret edildiği zaman her türlü hukuki işlemi yapacağız ve yapmaya devam edeceğiz."



Doğan, taraftarların kendilerine güvenmesini isteyerek iyi bir takım kuracaklarını sözlerine ekledi.



- Teknik direktör Altıparmak: "Erzurum zor bir yer, alışmak zor"



Teknik direktör Mehmet Altıparmak ise geçen yıl geldiğinde takımın durumunun iyi olmadığını ifade etti.



Çok iyi birlik ve beraberlik yakalayarak takımı şampiyon yaptıklarını vurgulayan Altıparmak, "Bu şampiyonluğu da 'ben yaptım, o yaptı' diye bir şey olamaz, hep birlikte şampiyon yaptık. Dünyada eşi benzeri olmayan bir şampiyonluk oldu. Yeni sezona hazırlanırken herkesin istekleri var. Buraya getirdiğimiz oyuncular, bize çok katkı sunacağını düşündüğümüz futbolculardır ama takdir edersiniz ki Erzurum zor bir yer, alışmak çok zor. Antrenman döneminde çok yoğun çalıştık ve devam ediyoruz. Bizim için hazırlık maçları ölçü değil, lig önemli." diye konuştu.



Tek amaçlarının Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un başarısı olduğunu belirten Altıparmak, başarıyı yakalamak için gece gündüz çalıştıklarını anlattı.



- "Erzurum cehennemini herkes yaşayacak"



Takımı Spor Toto Süper Lig'e hep beraber çıkardıklarını vurgulayan Altıparmak, şunları kaydetti:



"Beşiktaş buraya gelecek, artık bunun hazzını yaşayalım. Burada geçen sene oluşan birlik ve beraberliği hep beraber yakalamamız lazım. Ben gazetelere beyanat verdim, 'Erzurum cehennemini herkes yaşayacak.' dedim. Ben bunu söylerken taraftara, herkese güvenerek söylüyorum. Ben çok yerde hocalık yaptım, bu kadar oyuna müdahale eden taraftar 3 büyüklerden başka yoktur. Burası gerçekten bir deplasman ve bunu biz herkese yaşatacağız. Bunu yaparken hep beraber yapmamız lazım. Bu lig zor bir lig, diğer liglere benzemez. Bizler az konuşacağız, çok çalışacağız. Tüm Erzurum'a layık takım olacağız."



Kulübün asbaşkanı Ünsal Kıraç da takımın üst üste lig atlayarak büyük başarıyla Süper Lig'e yükseldiğine işaret etti.



Süper Lig'de kalıcı olmayı hedeflediklerini belirten Kıraç, "Erzurum deplasmanı hiç de kolay bir deplasman olmayacak. Süper Lig'e demir atacağız. Erzurumspor Süper Lig'de kolay lokma olmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.



