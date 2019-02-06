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Erzurumspor'da Tolga Ünlü antrenmanda yer almadı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Medipol Başakşehir'le deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kaynak: AA
Erzurumspor'da Tolga Ünlü antrenmanda yer almadı
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06 Şubat 2019 21:04
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Medipol Başakşehir'le deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Mavi-beyazlı ekip, yaklaşık 1,5 saat süren idmanı 5'e 2 top kapma ve dar alanda çift kale maç ile tamamladı.

Erzurum temsilcisinde sakatlığı bulunan Tolga Ünlü antrenmanda yer almadı.

Ligin 21. haftasında, cumartesi günü saat 16.00'da deplasmanda Medipol Başakşehir'in konuğu olacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek

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