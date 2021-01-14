Erzurumspor'da Obertan en az 6 hafta yok

Erzurumspor'un tecrübeli futbolcusu Gabriel Obertan'ın sakatlık durumu hakkında bilgilendirme yapıldı

Haber; Sporx.com
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Erzurumspor'da Obertan en az 6 hafta yok
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14 Ocak 2021 13:39
Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor'un tecrübeli futbolcusu Gabriel Obertan sakatlığı sebebiyle 6-8 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı

İşte Erzurumspor'un resmi açıklaması...

- Gabriel Obertan: Alt adele kas için tendon yırtığı olan oyuncumuz 6-8 hafta sahalardan uzak kalacak.

- Petrus Boumal : Üst-arka adelesinde birinci derece zorlanma olan oyuncumuz 10 gün sahalardan uzak kalacak.

- Ömer Şişmanoğlu: Kalça kasında yırtığı olan oyuncumuz takımdan ayrı çalışmakta olup Kasımpaşa maçına yetiştirilmeye çalışılacak.



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