Erzurumspor'da Obertan en az 6 hafta yok

Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor'un tecrübeli futbolcusu Gabriel Obertan sakatlığı sebebiyle 6-8 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı
İşte Erzurumspor'un resmi açıklaması...
- Gabriel Obertan: Alt adele kas için tendon yırtığı olan oyuncumuz 6-8 hafta sahalardan uzak kalacak.
- Petrus Boumal : Üst-arka adelesinde birinci derece zorlanma olan oyuncumuz 10 gün sahalardan uzak kalacak.
- Ömer Şişmanoğlu: Kalça kasında yırtığı olan oyuncumuz takımdan ayrı çalışmakta olup Kasımpaşa maçına yetiştirilmeye çalışılacak.
İşte Erzurumspor'un resmi açıklaması...
- Gabriel Obertan: Alt adele kas için tendon yırtığı olan oyuncumuz 6-8 hafta sahalardan uzak kalacak.
- Petrus Boumal : Üst-arka adelesinde birinci derece zorlanma olan oyuncumuz 10 gün sahalardan uzak kalacak.
- Ömer Şişmanoğlu: Kalça kasında yırtığı olan oyuncumuz takımdan ayrı çalışmakta olup Kasımpaşa maçına yetiştirilmeye çalışılacak.