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Erzurumspor, transferde Samuel Eduok'la anlaştı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kasımpaşa'dan forvet Samuel Eduok ile anlaştı.

Kaynak: AA
Erzurumspor, transferde Samuel Eduok'la anlaştı
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28 Ocak 2019 23:53
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kasımpaşa'dan Samuel Emem Eduok ile prensip anlaşmasına vardı.

Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcu ile prensipte anlaşma sağlandığı belirtildi.  

Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da forma giyen Eduok'un yarın Erzurum'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği bildirildi.

Transfer döneminde hareketli günler geçiren mavi-beyazlı ekip, Rashad Muhammed, Kristian Fardal Opseth, Serkan Kurtuluş ve Pierre Kanstrup'u kadrosuna katmıştı. 

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