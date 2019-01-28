Erzurumspor, transferde Samuel Eduok'la anlaştı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kasımpaşa'dan Samuel Emem Eduok ile prensip anlaşmasına vardı.
Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcu ile prensipte anlaşma sağlandığı belirtildi.
Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da forma giyen Eduok'un yarın Erzurum'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği bildirildi.
Transfer döneminde hareketli günler geçiren mavi-beyazlı ekip, Rashad Muhammed, Kristian Fardal Opseth, Serkan Kurtuluş ve Pierre Kanstrup'u kadrosuna katmıştı.
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Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcu ile prensipte anlaşma sağlandığı belirtildi.
Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da forma giyen Eduok'un yarın Erzurum'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği bildirildi.
Transfer döneminde hareketli günler geçiren mavi-beyazlı ekip, Rashad Muhammed, Kristian Fardal Opseth, Serkan Kurtuluş ve Pierre Kanstrup'u kadrosuna katmıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın